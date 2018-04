Valencia vence e põe pressão nos líderes O Valencia está mostrando nesse início do Espanhol que não está disposto a facilitar as coisas para os considerados papões. Ontem, o time bateu o Valladolid por 4 a 2, com gols de David Villa (2), Silva e Mata, e passou a somar os mesmos 6 pontos que Barcelona, Real Madrid e Athletic Bilbao, que ontem venceu o Xerez por 1 a 0. Em La Coruña, um golaço do lateral-esquerdo brasileiro Filipe Luis deu ao Deportivo a vitória por 1 a 0 sobre o Málaga.