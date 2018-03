Valentino Rossi é pole position em Mugello O piloto Valentino Rossi conquistou a pole position para o GP da Itália de MotoGP, que será disputado hoje no circuito de Mugello. É a primeira vez no ano que o italiano sete vezes campeão mundial vai largar na primeira posição. Com sua Yamaha, Rossi fez a melhor volta em 1min48s130, seguido pelo espanhol Daniel Pedrosa (1min48s297), da Honda.