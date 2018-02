Valentino Rossi volta a dominar treino no Qatar Pelo segundo dia consecutivo, o italiano heptacampeão mundial Valentino Rossi conseguiu o melhor tempo no treino no Circuito de Lasail, em Doha, no Qatar, com 1min56s53 em 63 tentativas. Apesar da queda que o obrigou a deixar o treino da segunda-feira, nesta terça-feira o espanhol Carlos Checa conseguiu o terceiro melhor tempo do dia com 1min56s9. As melhores marcas do dia: 1-Valentino Rossi (ITA/Yamaha YZR M 1), 1min56s53 (60 voltas) 2-Colin Edwards (EUA/Yamaha YZR M 1), 1:56.81 (76 voltas) 3-Carlos Checa (ESP/Yamaha YZR M 1), 1:56.9 (61 voltas) 4-John Hopkins (EUA/Suzuki GSV RR), 1:57.63 (38 voltas) 5-Chris Vermeulen (AUS/Suzuki GSV RR), 1:57.83 (56 voltas) 6-Shinichi Ito (JPN/Ducati Desmosedici), 1:58.9 (44 voltas) 7-James Ellison (GBR/Yamaha YZR M 1), 1:58.98 (62 voltas)