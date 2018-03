Valério e Nicholas garantidos nos 50m Os nadadores Edvaldo Valério, do Vasco, e Nicholas dos Santos, do Flamengo, serão os dois representantes brasileiros na prova de 50m, estilo livre, no Mundial de Desportos Aquáticos, em Fukuoka, no Japão, entre os dias 22 e 29 julho. Durante a disputa final desta prova, NO Troféu Brasil de Natação, neste sábado pela manhã, nenhum nadador conseguiu superar o tempo já estabelecido pelos dois: 22s69 e 22s82, respectivamente. Vencedor da prova de 50m, livre, com o tempo de 23s13, Carlos Jayme, do Vasco, afirmou que não estava objetivando o índice. "Esperava qualquer coisa. Minha prioridade é a prova de 100m, livre, neste domingo à tarde", afirmou. Nicholas dos Santos não escondeu sua felicidade ao saber que a vaga para o Mundial estava garantida. Ele disse que a pressão do momento prejudicou seu desempenho. Segundo ele, que fez o sexto tempo neste sábado, seu desempenho será bem melhor em Fukuoka. Na prova de 800m, livre, a baiana Nayara Ribeiro, de 16 anos, voltou a brilhar, melhorando seu índice e estabelecendo novo recorde para o campeonato ao marcar 8min46s87. "Estou surpresa com meu tempo, pois meus treinamentos estão voltados para o Mundial. Não me preparei para a competição", festejou. O tempo da nadadora foi o segundo melhor de sua carreira, sendo superado somente por seus recordes Sul-Americano e Brasileiro de 8min46s55. Já outra promessa da natação brasileira, o rubro-negro Kaio Márcio de Souza, também de 16 anos, terminou em quarto colocado na prova de 200m, borboleta, que foi vencida por Pedro Monteiro, do Flamengo com a marca de 2min02s24. "Fiquei decepcionado porque queria ir para o Mundial. Estou muito cansado, e hoje foi um daqueles dias em que você acorda mal", lamentou. O Vasco já é o virtual campeão brasileiro. Depois do quarto dia de final, o clube carioca aumentou ainda mais sua vantagem sobre o Flamengo e somou 2.469,50 pontos. O Rubro-Negro está com 1.848,50, seguido por Pinheiros 950,50, Minas Tênis, 617,50 e Santa Cecília, 418.