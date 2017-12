Valério é prata nos 100 ms em Xangai A equipe brasileira teve um dia bom na quarta etapa do Mundial de Natação, que está sendo disputada em Xangai, China. Edvaldo Valério garantiu a medalha de prata ao chegar em segundo na prova de 100 metros livre. Valério fez a prova com o tempo de 49s.60. O vencedor da prova foi o russo Denis Pimankov, que cravou 48s.29. O bronze foi para o canadense Kyle Smerdon, que fez o tempo de 50s.04. Outro bom resultado dos brasileiros aconteceu nos 200 metros borboleta, onde Mateu Lordelo chegou em terceiro, com o tempo de 2:01.00. O chinês Hong Wei Wang venceu a prova com o tempo de 1:56.69 e seu compatriota Si Hua Wang chegou em segundo, com a marca de 1:58.99.