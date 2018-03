Valeskinha é a nova capitã da Seleção A meio-de-rede Valeskinha foi indicada pelas companheiras como a capitã da seleção brasileira (no lugar de Fernanda Venturini). Na seleção masculina, Ricardinho gostou da indicação de Nalbert para que seja o seu substituto. Mas Bernardinho ainda não anunciou o capitão. "Voto em mim. Com o voto do Nalbert, já são dois. Se for o eleito, o time estará em boas mãos", disse Ricardinho.