Valmir Nunes: o melhor em provas de 24h O ultramaratonista santista Valmir Nunes (Memorial/ Mizuno) ratificou a condição de um dos maiores corredores de longa distância, encerrando a temporada como o nº 1 do ranking mundial em corridas de 24 horas, pela International Association of Ultrarunners, ligada a Federação Internacional de Atletismo. Ele conquistou o posto com a marca de 273 quilômetros e 828 metros percorridos, sem parar, na Soochow University Endurance Race, em Taiwan, em março.