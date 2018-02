Van den Hoogenband deve dar adeus às piscinas em Pequim O nadador holandês Pieter van den Hoogenband espera que a Olimpíada de Pequim, no próximo ano, seja o seu último grande evento antes de seguir o caminho do rival australiano Ian Thorpe, que deixou as competições em novembro do ano passado. O holandês voador já conquistou três títulos olímpicos e espera coroar a carreira tornando-se o primeiro homem a vencer os 100 metros livres em três Jogos diferentes. Mas Van den Hoogenband, que detém o recorde mundial da distância, com 47s84, disse que Pequim está se transformando rapidamente em sua despedida internacional. "Depois da Olimpíada eu vou pegar um tempo para me questionar, olhar no espelho e perguntar se é possível continuar. Mas há apenas uma pequena chance de que eu nade depois de Pequim", disse o atleta, de 29 anos. Van den Hoogenband, que se casou recentemente, explicou que nem mesmo a atração de ganhar um título mundial seria suficiente para convencê-lo a continuar nas piscinas. Apesar de ser o nadador mais rápido da história e campeão olímpico dos 100 e 200 metros, Van den Hoogenband jamais ganhou um título mundial, apesar de ter chegado perto. Em suas três últimas participações em campeonatos mundiais (1998, 2001 e 2003), ele ganhou cinco medalhas de prata e três de bronze nos 50, 100 e 200 metros. Última chance O holandês não foi ao campeonato mundial de 2005, em Montreal, mas terá uma última chance de encerrar a seca no Mundial de Melbourne, que acontece na Austrália. "Há uma chance muito grande de este ser meu último campeonato mundial", disse. Van den Hoogenband também contou que considera a prova dos 200 metros como sua melhor chance de vitória em Melbourne. Thorpe ganhou do holandês nos campeonatos de 2001 e 2003 e na Olimpíada de 2004, mas Van den Hoogenband ainda enfrenta a ameaça do norte-americano Michael Phelps, que ficou com o título em Montreal, quando Thorpe e Van den Hoogenband não participaram. "Espero muito por isso, mas Phelps é o campeão mundial. Então, ele é o nadador a ser vencido", afirmou Van den Hoogenband. "Não sei o que esperar dos 100 metros, mas é preciso nadar muito rápido para chegar à final. Vai ser um evento espetacular."