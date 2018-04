Van Gaal diz que Schweinsteiger não joga mais nesta temporada: 'Talvez na Euro'

"Não acho que Schweinsteiger vá jogar nesta temporada. Para a próxima, ele está preparado. Talvez ele esteja pronto para a Eurocopa, não sei dizer. É possível, e isso contaria a nosso favor, porque assim ele também estaria pronto para a próxima temporada", disse Van Gaal, mantendo alguma esperança para o jogador alemão, campeão mundial com a sua seleção mundial em 2014, no Brasil.

Schweinsteiger, que voltava de uma lesão no joelho que o tirou de campo por dois meses, se machucou em treinamento para o último amistoso da seleção da Alemanha, em março, contra a Inglaterra. Capitão da equipe comandada pelo técnico Joachim Löw, o meia quer estar em campo na estreia contra a Ucrânia, no dia 12 de junho. Polônia e Irlanda do Norte são as outras rivais na primeira fase da Eurocopa, que será realizada na França.

Na entrevista coletiva, Van Gaal falou também sobre o Wayne Rooney, que aos poucos está voltando a jogar após se recuperar por dois meses de uma lesão no joelho. "Ele (Rooney) quer sempre jogar. Penso em dar a ele mais alguns minutos, mas isso dependerá de como estiver o jogo", afirmou.