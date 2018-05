Vancouver não vai tirar sem-teto das ruas nos Jogos de Inverno

A lei, que as autoridades afirmam que vai proteger os sem-teto durante o frio extremo, dá à polícia autoridade para deter um mendigo e levá-lo para um abrigo de emergência, mesmo que ele diga que deseja permanecer nas ruas.

As autoridades já oferecem ajuda durante o frio do inverno, como cobertas, e não tem planos de obrigar as pessoas a buscarem assistência indesejada em asilos do governo, disse a repórteres o chefe de polícia de Vancouver, Jim Chu.

"Se houver resistência, nós iremos simplesmente recuar", disse Chu, ao apresentar novas diretrizes para os polícias sobre como aplicar a nova lei que deve entrar em vigor no próximo mês.

Chu disse que a lei anterior já dava aos policiais a autoridade necessária.

(Por Allan Dowd)