Vancouver sediará Jogos de Inverno de 2010 A cidade canadense de Vancouver foi eleita nesta quarta-feira pelos membros do Comitê Olímpico Internacional (COI) reunidos em Praga, como a sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010. O anúncio foi feito pelo presidente do COI, o belga Jacques Rogge. Vancouver superou a cidade sul-coreana de Pyeong-chang por 56 votos contra 53. Salzburgo (Áustria) havia sido eliminada na primeira fase do processo de escolha.