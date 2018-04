Vandalismo na crise corintiana

O dia seguinte a um dos pontos mais baixos da história do Corinthians, com a queda diante do Deportes Tolima na pré-Libertadores, foi marcado pelo vandalismo. Um grupo de torcedores repetiu gestos lamentáveis de outras eliminações e invadiu o CT do clube, no Parque Ecológico, para depredar veículos. Já os esperados protestos e pichações pela cidade tiveram como alvo Ronaldo, o técnico Tite e o presidente Andrés Sanchez.

Os protestos começaram durante a madrugada. No Parque São Jorge, muros e janelas amanheceram com mensagens que exigiam a saída de Ronaldo e Andrés Sanchez. Algumas janelas foram quebradas. Pela manhã, vândalos armados protagonizaram o incidente mais grave, ao apedrejarem dez carros no estacionamento do CT. Os veículos, de atletas e membros da comissão técnica, tiveram vidros quebrados e lataria danificada. Acionada, a Polícia Militar fez boletim de ocorrência, mas ninguém foi responsabilizado. O elenco corintiano, que desembarcou em Campinas, teve de se dispersar em um hotel de Barueri. A manifestação mais pacífica veio de 20 torcedores que foram ao Parque São Jorge com faixa em que se lia: "Cadê o planejamento? Diretoria incompetente."

Histórico triste. A invasão de ontem ao CT voltou a transformar uma eliminação corintiana na Libertadores em caso de polícia. Em 2000, houve agressão física a Marcelinho Carioca e Edílson. Em 2006, após o Pacaembu ter virado um palco de guerra, o time teve de se refugiar no Paraná por uma semana. Este tipo de comportamento parecia ter ficado para trás após a última participação na Libertadores. Em 2010, mesmo com a queda precoce diante do Flamengo nas oitavas de final, a maior parte da torcida presente ao Pacaembu aplaudiu o time, em reconhecimento.

Mudanças? A vergonhosa eliminação para o Tolima, é claro, não dá motivos para aplausos ao time de Tite. Pelo contrário, tornou indisfarçável a crise que vive o Corinthians neste início de ano. A fórmula com base no marketing que trouxe Ronaldo e Roberto Carlos se mostra esgotada diante do pouco retorno em campo. "Fora Ronaldo garoto-propaganda" e "Roberto Carlos pipoqueiro" eram algumas das pichações ontem no clube.

Para piorar, o presidente Andrés Sanchez já avisou que não fará contratações de peso até dezembro, quando termina seu mandato. Sanchez, que dava como certa a vaga na Libertadores, pretendia reforçar o elenco para a fase de grupos. A única novidade para o restante da temporada deve ser mesmo o atacante Liedson. O retorno do volante Cristian, que já era difícil, se tornou impossível - ele vai continuar no Fenerbahçe. Com apenas o Paulista e o Brasileiro em disputa, a diretoria terá de se refazer do prejuízo de ter ficado fora da principal competição do continente.