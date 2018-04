Vanderlei apóia revelação na Maratona João Augusto Stingelin, corredor juvenil, fechou a Maratona de Revezamento para a vitória da equipe de oito atletas da BM&F/Pão de Açúcar, em 2h05min35s, neste domingo, na Cidade Universitária, em São Paulo. O jovem desconhecido foi descoberto - e apoiado - por Vanderlei Cordeiro de Lima, o herói do momento no atletismo brasileiro, após a conquista da medalha de bronze na Olimpíada de Atenas. "O Vanderlei me trouxe para a equipe dele quando eu tinha 17 anos. Me levou para Campinas para treinar com o técnico Ricardo D?Angelo", conta João, de 19 anos, de 1,74 m e 55 quilos, que corre na BM&F Atletismo desde outubro de 2002. Primeiro João, que nasceu em Palmas, Sul do Paraná, ficou hospedado na casa de Vanderlei quando foi correr em Maringá. Depois morou em uma casa, na mesma cidade, de propriedade de Vanderlei, transformada em república de corredores. "Quando me deu a oportunidade eu nem sabia quem ele era. Fui recebido na casa do Vanderlei e depois fiquei em Maringá, numa moradia que ele cedia para os atletas. Depois ele me apresentou para o técnico da BM&F, em Campinas." Foi a velocidade de João, quando era jogador de futsal, que o levou para as corridas de fundo. O garoto é definido pelo técnico Ricardo D?Angelo como uma das boas revelações do fundo - "foi campeão Brasileiro juvenil e sub-23 e sul-americano sub-23", comenta o técnico. No Mundial Juvenil de Grosseto (Itália) este ano, foi 17º nos 10 mil metros (sua melhor marca é de 30min19s). Símbolo - João acha que todos os atletas do Brasil, como ele, têm em Vanderlei - principalmente após tudo o que aconteceu em Atenas - um símbolo. "Como atleta fica o exemplo da dedicação dele e da paciência em busca do resultado. Mostrou, em Atenas, que o esporte do Brasil tem potencial para competir com os outros países. Como pessoa? Ele é maravilhoso, excelente, preocupado com os outros." A equipe do Cruzeiro só completou a primeira perna da prova ao lado do time da BM&F/ Pão de Açúcar. Depois disse prevaleceu a superioridade do time do técnico Clodoaldo Lopes do Carmo com Hudson de Souza, Marílson Gomes dos Santos, Celso Ficagna, Delmir dos Santos, Gilson Vieira da Silva, Vinícius Lopes, Fábio Chagas e João Augusto Stingelin.