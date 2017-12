Vanderlei Cordeiro de Lima descarta correr a São Silvestre Medalhista de bronze na Olimpíada de Atenas, em 2004, o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima descartou sua participação na edição deste ano da São Silvestre, a tradicional prova de rua disputada em São Paulo no dia 31 de dezembro. Em evento em Itaparica, na Bahia, ele revelou nesta sexta-feira que sua prioridade é a preparação para os Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007. ?Para mim a São Silvestre está distante?, afirmou Vanderlei Cordeiro de Lima. "Meu objetivo agora é o Pan no Rio de Janeiro e não tenho ainda um calendário definido de provas. Tudo vai depender de quando conseguir o índice.? Aos 37 anos, Vanderlei Cordeiro de Lima ganhou fama mundial ao liderar a maratona nos Jogos de Atenas e ter sido atacado por um ex-padre irlandês, Cornelius Horan, quando ainda estava na primeira posição. Mesmo com o problema, ele continuou na prova e terminou em terceiro lugar, com a medalha de bronze. Apesar de ser um atleta de maratona (42.195 km), Vanderlei Cordeiro de Lima já participou 11 vezes da São Silvestre, que tem 15 quilômetros de percurso. Esteve sempre perto do pódio e sua melhor colocação na prova foi o terceiro lugar, em 1996.