Vanderlei Cordeiro de Lima é sétimo na Maratona de Milão

O atleta brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima terminou em sétimo lugar na Maratona de Milão, disputada neste domingo pelas ruas da cidade italiana. O paranaense acabou a 3min39 do queniano Evance Cheruiyot, que venceu a prova com um tempo total de 2h09min15s. Outro brasileiro de destaque foi o alagoano Cosme Anselmo de Souza, que ficou a 5min29 do vencedor, no décimo lugar. Entre as mulheres, vitória também do Quênia, com Pamela Chepchumba terminando em 2h25min36s. A atleta da casa Marcella veio atrás, a 9min23, enquanto a húngara Petra Teveli ficou a 9min45s. Classificação do Masculino: 1.º Evance Cheruiyot (QUE) - 2h09min15 2.º John Birgen (QUE) - a 05s 3.º Norman Dlomo (AFS) - a 1min24 7.º Vanderlei Cordeiro de Lima (BRA) - a 3min39 10.º Cosme Anselmo de Souza (BRA) - a 5min29 Classificação do Feminino: 1.º Pamela Chepchumba (QUE) - 2h25min36 2.º Marcella Mancini (ITA) - a 9min23 3.º Petra Teveli (HUN) - a 9min45