Vanderlei Cordeiro é terceiro nos EUA O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima chegou em terceiro lugar na prova de 10 km Bellin Run, disputada neste sábado em Green Bay, Estados Unidos. Medalhista olímpico em Atenas, Vanderlei, que obteve o tempo de 29min22seg, chegou atrás dos quenianos John Korir, o vencedor da prova com 28min51seg, e Paul Koech, com 29min13seg. A corrida serviu para Vanderlei avaliar sua preparação para a maratona do Mundial de Atletismo, previsto para agosto em Helsinque, Finlândia. Na marca dos 5 km, Vanderlei passou com 14min37seg, apenas dois segundos atrás de Koech e Korir, que está invicto no ano e já venceu quatro provas de 10 km no ano. A próxima corrida a ser disputada pelo brasileiro é a Meia Maratona de Sapporo, no dia 3 de julho. Após a prova japonesa, Vanderlei deve rumar para a cidade colombiana de Paipa, na reta final de treinos antes do Mundial.