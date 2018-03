Vanderlei Cordeiro vence em São Paulo Vanderlei Cordeiro de Lima venceu neste domingo o Super 10 K de São Paulo, segunda etapa do Circuito Pão de Açúcar de Corridas, em sua segunda prova no Brasil após a conquista da medalha de bronze em Atenas. O maratonista paranaense marcou o tempo de 29min49seg e foi recebido com muito carinho pelos corredores paulistanos ? cinco mil atletas participaram da corrida no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste da cidade. ?Esse resultado me deixa muito confiante, mostra que minha preparação está indo bem. Esperava um tempo na casa dos 29min40seg mesmo. A prova de 10 km não é a minha mais forte, mas serviu como avaliação das minhas cinco primeiras semanas de treinamento para o Campeonato Mundial?, disse Vanderlei, que vai disputar a maratona em Helsinque, em agosto. O atleta da equipe Pão de Açúcar / BM&F vai disputar outra prova de 10 km em Green Bay (Estados Unidos), no dia 11 de junho, além uma meia maratona em Sapporo (Japão), no dia 3 de julho. Após a corrida japonesa, o brasileiro embarca para a cidade de Paipa, na Colômbia, para última etapa de treinamentos antes do Mundial da Finlândia. Correndo debaixo de chuva fraca, com a temperatura oscilando entre 15°C e 17°C, em um circuito inteiramente plano, Vanderlei chegou com 34 segundos de vantagem para o segundo colocado, Orlando Dias Lima. Marcelo José da Silva foi o terceiro, com 30min49seg. A prova feminina foi vencida por Maria Cristina Vaqueiro, do Clube de Atletismo BM&F, com 34min32seg. Conceição de Maria Carvalho foi a segunda, com 35min56seg, 12 segundos à frente de Ilaine Wandscheer.