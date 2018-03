Vanderlei corre 10 km como treino Para avaliar um período de cinco semanas de treino, Vanderlei Cordeiro de Lima correrá a Super 10 Km de São Paulo, 2.ª etapa do Circuito Pão de Açúcar, domingo, às 8 horas, com largada na Praça Pan-Americana. "Vou usar a prova como preparação para a maratona do Mundial de Helsinque, em agosto, o grande objetivo da temporada."