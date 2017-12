Vanderlei desiste de prêmio nos EUA O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima não vai mais à Nova York, onde seria homenageado pelos organizadores de uma das corridas mais tradicionais do mundo, com o prêmio Abebe Bikila - a prova será domingo. E o motivo principal é que os organizadores da corrida decidiram dar o prêmio ao italiano Stefano Baldini. Para receber comenda menor, Vanderlei preferiu não viajar. O etíope Abebe Bikila foi o primeiro africano negro a ganhar uma maratona olímpica, nos Jogos de Roma, em 1960, correndo descalço - em Tóquio, em 1964, de tênis e meia, foi bicampeão olímpico. "A Global (empresa que cuida da carreira de Vanderlei) estava conversando com os organizadores sobre isso. Como o Vanderlei receberia outra comenda resolvemos que não valeria a pena ir até lá", explicou o técnico de Vanderlei, Ricardo D?Angelo. Vanderlei ganhou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas, conquista marcada para o mundo em função de o fundista terminar a prova e ainda ir ao pódio após ser atacado por um ex-padre irlandês quando liderava (no km 36). O italiano Baldini, que ganhou o ouro, tem também um dos mesmos patrocinadores, a Asics, da Maratona de Nova York. Vanderlei não vai aos Estados Unidos, mas o representante da Global estará em Nova York para conversas com David Bedford, organizador da Maratona de Londres, em abril de 2005. "Ele não é de conversar muito. Se estiver interessado no atleta pode, inclusive, se não fechar para uma edição, acertar para a próxima", explica D?Angelo. O que significa que se não correr a Maratona de Londres em 2005, Vanderlei poderá ser convidado para a edição de 2006. As provas de Lake Biwa e Tóquio, ambas no Japão, são outras opções ainda em negociação. Se não vai a Nova York, Vanderlei confirmou presença na Maratona de Milão (ITA), dia 28, onde será homenageado pelos organizadores da prova. "Fizeram o convite após a Olimpíada, com muita antecedência. Ainda não tínhamos problemas de agenda. Em 2002, Vanderlei correu em Milão e fomos tratados com muita gentileza", afirmou D?Angelo. No dia 29, Vanderlei estará em Barcelona (ESP) para receber o prêmio da Fundação Ernest Lluchi de destaque esportivo, dado ao time de futebol do Barcelona, no ano passado. No dia 30, o maratonista ainda participa de festa organizada pelo clube catalão, um jogo entre o Barcelona e um combinado de estrelas do futebol, com renda revertida para o combate a Aids.