Vanderlei: despreparado e contrariado Apesar de ser o atleta mais badalado da São Silvestre, o fundista Vanderlei Cordeiro de Lima não escondeu que vai disputar a prova contrariado. ?Entendo que minha presença possa ser interessante para meus patrocinadores, o clube (Pão de Açúcar) e dar um retorno à equipe. Mas gostaria de participar em uma condição diferente?, afirmou o corredor. ?Essa competição não fazia parte da minha programação. Resolveram muito em cima que eu deveria correr e não pude me preparar como deveria?, lamentou o atleta, medalha de bronze na maratona da Olimpíada de Atenas. A meta, diz ele, será chegar entre os dez melhores. Vanderlei ressaltou que, apesar de estar com a carreira voltada para as maratonas, gosta de disputar a São Silvestre. No entanto, alega que precisaria de um período entre 60 e 90 dias para se preparar adequadamente para a corrida, enquanto a decisão dos dirigentes de seu clube por sua participação aconteceu há apenas 15 dias. A esperança do maratonista, assim como a de outros brasileiros, é de que o calor dos últimos dias em São Paulo se mantenha. Com isso, o ritmo da corrida ficará mais lento e essa situação o ajudaria a disputar posições contra os quenianos, apontados como favoritos à vitória na São Silvestre. SEM RISCOS - O técnico de Vanderlei, Ricardo D?Angelo, disse que o maratonista não corre risco de contusões por não ter se preparado adequadamente para a corrida de amanhã. ?Ele não estava totalmente parado, apenas em um ritmo de preparação diferente para estar no auge da forma entre fevereiro e março.? Será nesta época que Vanderlei fará sua primeira maratona do ano no Japão. O local não está definido: Tóquio ou Lake Biwa. Depois de uma temporada sem grandes resultados ? não completou as maratonas de Lake Biwa, no Japão, e o Mundial de Helsinki, na Finlândia ?, Vanderlei já se prepara para 2006.