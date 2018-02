Vanderlei disputará maratona no Japão em março O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze na Olimpíada de Atenas/2004, disputará a Maratona de Lake Biwa, no Japão, dia 5 de março. O atleta, que está treinando na Colômbia, luta pela classificação para os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro/2007. Vanderlei venceu o Pan em Winnipeg/1999 e em Santo Domingo/2003.