Vanderlei é 4º na Maratona de Hamburgo O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima obteve o melhor tempo do ano para a prova no Brasil. Melhor fundista na atualidade, o paranaense conseguiu mais um bom resultado na campanha que visa o bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos, em agosto, em Santo Domingo, ao ficar em quarto na Maratona de Hamburgo (ALE), neste domingo, com 2h12min16. O campeão foi o espanhol Júlio Rey (2h07min27). Vanderlei fez 2h11min26, em Milão, em dezembro de 2002 ? tempo que ainda não foi superado por nenhum brasileiro. As duas vagas para o Pan da República Dominicana serão do atleta com o melhor tempo, entre setembro de 2002 e maio desse ano, e do vencedor da Maratona Internacional de São Paulo, dia 11.