Vanderlei é 5.º na Maratona de Amsterdã e lidera ranking O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima chegou em quinto lugar na Maratona de Amsterdã e assumiu a liderança do ranking brasileiro da modalidade, com o tempo de 2h11min36. Foi a primeira vez que ele completou uma maratona desde a conquista da medalha de bronze na Olimpíada de Atenas, em 2004, quando foi atrapalhado por um padre irlandês no momento em que liderava a prova. O ranking brasileiro é importante porque os dois melhores da lista serão os indicados para disputar os Jogos pan-americanos do Rio, em julho do ano que vem. Atualmente, Franck Caldeira é o segundo colocado, com 2h14min06. Vanderlei foi o único atleta não-africano a chegar entre os 10 primeiros na prova holandesa, que terminou com a vitória do queniano Solomon Bushendich, com o tempo de 2h08min52. Outros dois brasileiros terminaram entre os 20 primeiros: José Teles de Souza foi o 13.º colocado, com 2h15min22, e Elson Gracioli terminou em 20.º, com 2h19min25. No feminino, Sirlene Pinho foi a oitava colocada, com 2h35min43, tempo que lhe deu o segundo lugar no ranking nacional feminino - atrás apenas de Márcia Narloch, que tem o tempo de 2h35min28. A vencedora em Amsterdã foi a queniana Rose Cheruyot, com 2:28:26. Os cinco primeiros colocados da prova masculina: 1.º Solomon Bushendich (QUE) - 2h08min52 2.º Bernard Barmasai (QUE) - 2h08min54 3.º Getuli Bayo (TAN) - 2h10min47 4.º Stanley Leleito (QUE) - 2h11min17 5.º Vanderlei Cordeiro de Lima (BRA) - 2h11min36 As cinco primeiras colocadas da prova feminina: 1.ª Rose Cheruiyot (QUE) - 2h28min26 2.ª Helena Loshanyan (QUE) - 2h28min51 3.ª Leila Aman (ETI) - 2h29min32 4.ª Emily Kimuria (QUE) - 2h29min56 5.ª Ayelech Worku (ETI) - 2h31min11 8.ª Sirlene Pinho (BRA) - 2h35min43