Vanderlei é bronze na maratona O paranaense Vanderlei Cordeiro de Lima, 35 anos, fez a melhor corrida de sua carreira e conquistou neste domingo, de forma surpreendente, a medalha de bronze da maratona dos Jogos Olímpicos de Atenas. Apesar de chegar em terceiro, o brasileiro foi maior destaque a prova. Assumiu a liderança no quilômetro 15 e ficou na frente até o quilômetro 35, quando acabou sendo vítima de uma fatalidade. A aproximadamente 7 quilômetros do final - e com 25 segundos na frente do segundo colocado -, o brasileiro foi atrapalhado por um espectador, que invadiu a pista, jogou Vanderlei contra a cerca de proteção, impedindo que ele continuasse a correr. Com a ajuda de outras pessoas que acompanhavam a prova, Vanderlei se desvencilhou do seu agressor e continou a corrida, só que a diferença caiu demais e os que vinham atrás enconstaram. No momento em que se completaram duas horas de prova, o brasileiro foi ultrapassado pelo italiano Sfetano Baldini, que acabou ficando com o ouro. O norte-americano Meb Keflezighi levou a medalha de prata. Vanderlei - campeão da Maratona de São Paulo e dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, no ano passado - chegou desacreditado para a prova, mas deixou o estádio olímpico como herói. Participação histórica - A delegação brasileira fez em Atenas a sua melhor campanha em Jogos Olímpicos. No total, o Brasil conquistou 10 medalhas, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Com isso, o País supera a campanha de Atlanta-1996, quando ganhou três medalhas de ouro. Ganharam medalha de outro o vôlei masculino, Robert Scheidt (iatismo), a dupla Torben Grael/Marcelo Ferreira (iatismo) e Ricardo/Emanuel, no vôlei de praia. Foram prata: Rodrigo Pessoa (hipismo), Adriana Behar/Shelda (vôlei de praia) e o futebol feminino. Foram bronze: Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo), Flávio Canto e Leandro Guilheiro (ambos do judô). Veja os 10 primeiros colocados da maratona: 1º Stefano Baldini (ITA) - 2h10m55 2º Mebrahtom Keflezighi (EUA) - 2h11m29 3º Vanderlei Cordeiro de Lima (BRA) - 2h12m11 4º Jon Brown (GBR) - 2h12m26 5º Shigeru Aburaya (JAP) - 2h13m11 6º Toshinari Suwa (JAP) - 2h13m24 7º Erick Wainaina (QUE) - 2h13m30 8º Alberto Chaica (POR) - 2h14m17 9º Alberico di Cecco (ITA) - 2h14m34 10º Paul Tergat (QUE) - 2h14m45