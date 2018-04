Vanderlei é ovacionado em São Paulo Vanderlei Cordeiro de Lima foi ovacionado neste domingo na Cidade Universitária, em São Paulo (SP). Foram os 5 km da primeira corrida que fez no Brasil após a conquista da medalha de bronze olímpica em Atenas, na Grécia, e os 5 km em que mais aplausos ouviu em 20 anos de carreira. "Não me lembro de ter sido tão aplaudido assim antes", disse. Vanderlei correu 5,2 km, na equipe 1, do empresário Abílio Diniz, na Maratona de Revezamento Pão de Açúcar, prova não oficial que reuniu 30 mil competidores numa festa dos adeptos de corridas de rua que parou a região do Butantã. "Ninguém me atrapalhou. Sei que vou sentir um pouco de dor muscular, após essa minha primeira corrida, mas foi fácil." O medalhista olímpico dedicou a maior parte do tempo que passou na Cidade Universitária aos fãs dando autógrafos e tirando fotos com corredores, empresários, executivos, seguranças, organizadores, atletas.... Até um bebê, de poucos meses, foi colocado nos seus braços por uma mãe afoita por uma foto do filho com o ídolo. Vanderlei, com a paciência de um monge, atende todo mundo, nunca reclama do assédio que sofre por causa da fama, ouve os cumprimentos e comentários de todos os tipos e até parece gostar. "Não me incomoda. Os convites que poderiam me desagradar recusei", afirma. O fundista, de fato, ainda não demonstrou mau-humor, nem mesmo para atender convites como participar de um happy hour na Associação Paulista de Supermecados. Mas essa facilidade que as pessoas têm de se aproximar de Vanderlei quando o encontram deve acabar quando o fundista voltar aos treinos pensando em sua próxima competição, uma maratona entre fevereiro e abril. "Já estava programado que iríamos para Paipa, mas agora ainda mais para eu me concentrar nos treinos", explica. Vanderlei reiniciará, ainda em outubro, treinamentos na cidade colombiana, na qual passou 54 dias antes da Olimpíada. "Paipa fica a 2.500 metros acima do nível do mar, uma pista boa, um bom clima e tranqüilidade. Na primeira semana, tem um pouco de sofrimento por causa da altitude, mas depois eu me acostumo."