Vanderlei encanta governante japonês A principal estrela do encontro de cúpula entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, não foi nenhum empresário ou autoridade do governo. Foi o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze nos Jogos de Atenas. Os japoneses, a começar pelo primeiro-ministro, ficaram encantados com a atitude do atleta brasileiro, que, mesmo prejudicado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan durante o percurso da maratona, não desistiu da prova e jamais reclamou do resultado. Vanderlei precisou adiar seu planos de pescar no rio Paraná para ir a Brasília e conhecer o primeiro-ministro. "Essa sua medalha de bronze vale mais do que a de ouro", disse-lhe o governante japonês. No melhor estilo tiete, Koizumi imitou o gesto de Vanderlei, que ao final da corrida abriu os braços e correu, imitando um avião. "O que você estava sentindo naquela hora?", questionou o primeiro-ministro. "Foi o melhor momento da minha vida", respondeu o maratonista. Mais tarde, durante o almoço no Itamaraty, Koizumi pediu a Vanderlei que fizesse o gesto novamente. Não satisfeito, ele elogiou o atleta na abertura de seu discurso, lembrando o momento em que ele acenou para o público no estádio de Atenas, erguendo a bandeira brasileira. "Esta cena foi transmitida ao vivo pela televisão japonesa, porque o atleta, apesar daquele incidente repentino, continuou e completou a prova risonho e cheio de alegria, criando um momento agradável e causando grande emoção entre os japoneses", disse o primeiro-ministro. "Logo após este episódio, venho ao Brasil pela primeira vez, entusiasmado com a expectativa de conhecer os brasileiros, tão fortes e alegres como aquele atleta." Na conversa com Koizumi, pela manhã, Vanderlei foi diplomático. Elogiou a persistência dos atletas japoneses e lembrou que começou a colher resultados importantes nas competições internacionais ao vencer a Maratona de Tóquio, em 1996. Morador de Maringá (PR), onde há uma numerosa colônia nipônica, Vanderlei havia até aprendido algumas palavras em japonês, mas não passou de um "arigatô". Ele ganhou de presente um prato decorativo em porcelana de Arita. Nesta sexta-feira, Vanderlei pretende estar em sua cidade, Cruzeiro d´Oeste, que não visita desde o fim dos Jogos Olímpicos. Na próxima semana, se os políticos não o convocarem de novo (ele já participou do desfile oficial de Sete de Setembro em Brasília), estará pescando.