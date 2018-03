Vanderlei está fora de Pequim

Herói olímpico em Atenas, quando conquistou a medalha de bronze mesmo após ser atacado pelo padre irlandês Cornelius Horan durante o percurso, o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima está fora dos Jogos de Pequim, em agosto. Um quadro inflamatório na coxa esquerda tirou de Vanderlei a chance de tentar competir em sua quarta Olimpíada. Aos 38 anos, o fundista buscaria melhorar o seu tempo para a maratona, domingo, correndo os 42.195 metros de Praga. Mas, por causa do problema físico, foi obrigado a desistir da prova. Vanderlei sofre, há seis semanas, com um quadro inflamatório no músculo adutor da coxa esquerda. Estava em tratamento e perdeu vários treinos. Na terça-feira, passou por uma avaliação decisiva. "Ele melhorou, mas não a ponto de suportar uma maratona", disse o técnico do atleta, Ricardo D?Angelo. "Se fosse para a prova, colocaria em risco sua integridade física." Ontem, o atleta comunicou, por carta, sua desistência aos patrocinadores. Afirmou estar profundamente triste. "Seu desejo de participar era enorme", apontou D?Angelo. O maratonista tem o quarto melhor tempo no ranking brasileiro, mas apenas três atletas representarão o País na Olimpíada. Hoje, portanto, estão classificados Marílson Gomes dos Santos (2h08min37), José Teles de Sousa (2h12min23) e Franck Caldeira (2h12min32). Vanderlei tentaria em Praga ser mais rápido que as 2h12min53 que, até abril, o colocava entre os classificados. O tempo foi superado por Caldeira na Maratona de Paris. O prazo final para a obtenção de índice na maratona é domingo. Vanderlei não tem mais tempo. "Não tem jeito, ele queria correr a maratona de Turim (em 13 de abril), adiou para competir em Praga, mas agora não poderá", lamentou Sérgio Coutinho Nogueira, diretor de esportes da BM&F, equipe de Vanderlei. "Até porque ele não iria apenas para correr, mas teria que buscar uma boa marca", acrescenta D?Angelo. APOSENTADORIA Vanderlei completa 39 anos em agosto. Idade e problemas físicos apontam para a aposentadoria. O atleta competirá ao menos até o fim do ano, em cumprimento a contratos de patrocínio. De acordo com D?Angelo, é quase certo que o maratonista corra em Berlim, no mês de setembro. "Mas ele tem de tomar uma decisão agora, se encerra ou não a carreira", admite Nogueira. "Como atleta, foi excelente, e, como ser humano, é excepcional. Tem perfil para trabalhar como dirigente." O desempenho na Olimpíada de Atenas rendeu a Vanderlei ganhos dentro e fora do esporte. Em sua primeira prova após Atenas, o brasileiro recebeu cachê de US$ 100 mil para competir em Lake Biwa, no Japão. O atleta também passou a dar palestras e, há pouco menos de um mês, lançou o Instituto Vanderlei Cordeiro, que pretende educar crianças de baixa renda por meio do esporte. Após o bronze de Atenas, porém, Vanderlei foi castigado por uma série de lesões e teve dificuldades em conseguir bons resultados. Por causa do enorme desgaste da prova, um maratonista compete, no máximo, duas vezes ao ano. Mas o brasileiro passou por um jejum de mais de dois anos sem concluir nenhuma corrida - foi terminar uma maratona, a da Holanda, em quinto lugar (2h11min36), apenas em outubro de 2006. A marca que poderia tê-lo colocado em Pequim veio em dezembro passado - foi 7º na Maratona de Milão. Antes, tentou o tricampeonato pan-americano, mas desistiu da prova do Rio entre os km 37 e 38. Chegou ao Parque do Flamengo de táxi. A CARREIRA Dados pessoais - Nasceu em Cruzeiro do Oeste (PR), em 11/8/1969; tem 1,68 m e 54 kg Bóia-fria - Ganhou resistência na lavoura, onde trabalhou até os 18 anos. Início - Passou a disputar maratonas em 1994, aos 21 anos, quando foi convidado para correr em Reims (FRA). Foi campeão. Principais títulos - Medalha de bronze na Olimpíada de Atenas/2004; bicampeão pan-americano, em Winnipeg/99 e Santo Domingo/03; campeão das maratonas de Tóquio/96, São Paulo/02 e Hamburgo/04.