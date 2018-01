Vanderlei fica em 21º lugar no Japão O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima conseguiu o 21º lugar na Meia Maratona de Sapporo, Japão, em prova realizada neste domingo. Ele completou o percurso de 21,1 km em 1h4min10seg. A vitória foi do queniano Mekubo Mogsu, com o tempo de 1h1min28seg. Em seguida chegaram o etíope Girma Asefa (1h1min40seg) e o queniano Simon Maina (1h1min49seg). No feminino, a vitória foi da queniana Catherine Ndereba, com 1h9min24seg. ?Não era bem esse resultado que eu esperava. Pensava em correr melhor. O começo rápido não foi bom para mim. Comecei a me soltar apenas depois dos 10 km. Talvez seja pela carga do treino?, afirmou Vanderlei, de 35 anos, medalha de bronze na maratona dos Jogos de Atenas em 2004. ?Agora vou me concentrar nos treinamentos em Paipa, na Colômbia, para poder cumprir meu objetivo, que é ficar entre os 10 primeiros no Mundial de Helsinque, na Finlândia?, declarou. Vanderlei chega ao Brasil nesta quarta-feira e segue para Paipa na sexta. Para a maratona do Mundial de Helsinque, prevista para 13 de agosto, cinco brasileiros já têm índice. Além de Vanderlei Cordeiro, estão classificados Marilson Gomes dos Santos, Rômulo Wagner da Silva, Clodoaldo Gomes da Silva e Claudir Rodrigues.