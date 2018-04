Vanderlei ganhará medalha Coubertin Apesar de o resultado final da maratona ter sido mantido, mesmo com os protestos do Brasil pelo incidente que atrapalhou Vanderlei Cordeiro de Lima durante a prova - ele foi atacado por um espectador quando era líder e ficou com a medalha de bronze -, o atleta brasileiro vai ganhar uma honraria muito especial. Ele receberá do COI a medalha Barão Pierre de Coubertin, que leva o nome do idealizador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Vanderlei será apenas o segundo atleta na história a receber tal medalha, entregue como reconhecimento pelo espírito esportivo do competidor. O outro foi o velejador austríaco Hubert Raudaschl, que abandonou a disputa de sua prova nos Jogos de Seul/88 para salvar uma pessoa que havia caído no mar. Ainda assim, o Comitê Olímpico Brasileiro prometeu estudar ?medidas judiciais cabíveis em defesa dos direitos do atleta Vanderlei Cordeiro de Lima?. O COB defende que o brasileiro também seja considerado vencedor da maratona e pode até recorrer à Corte Arbitral do Esporte. "Incidente na maratona embaça o brilho dos Jogos Olímpicos de Atenas?, afirmou o presidente da entidade, Carlos Arthur Nuzman.