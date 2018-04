Vanderlei: homenagens e R$ 200 mil Vanderlei Cordeiro de Lima foi ovacionado quando chegou ao auditório do Grupo Pão de Açúcar. Pegou o microfone e disse: "Primeiro, agradeço a Deus por estar aqui são e salvo." Gargalhada geral. A entrevista coletiva deste ilustre personagem da Olimpíada de Atenas, medalha de bronze na maratona, começou assim. Mais tarde, ele disse que subiu ao pódio porque os deuses gregos estavam ao seu lado. Não importa qual a fé. O que interessa é que Vanderlei está humilde como se tivesse sido o astro da Meia-Maratona do Rio, e não da prova mais nobre da Olimpíada. Para ele, é mera questão de esforço e dedicação. Sem heroísmo. O maratonista de 35 anos sabe que poderia ter sido campeão se o irlandês Cornelius Horan não tivesse invadido a pista para empurrá-lo. Mas não lamenta, prefere dar graças a Deus por não ter acontecido nada pior. Ele teve medo. "Eu estava tão concentrado que nem me passou pela cabeça que ele faria tudo aquilo, pensei que fosse passar direto por mim. Não tive reação nem tempo para me defender. No corpo-a-corpo, ele arrancou um monte de papel da roupa. Pensei que ele tivesse algum objeto cortante." Vanderlei diz não guardar mágoa. Mas também não quer saber das desculpas que o ex-padre disse querer dar. "Acho que a gente não tem mais relação nenhuma. Não vou responder a ele, estou muito feliz assim." Tão feliz que ainda não percebeu que se tornou um herói brasileiro. Segue a vida como se nada tivesse acontecido. "Continuo normal, na minha simplicidade. Acho que ninguém se torna herói da noite para o dia, mas pelo fruto do trabalho e dedicação. Os deuses gregos estavam ao meu lado." Até mesmo uma emissora de tevê japonesa estava atrás de Vanderlei e ele mostrou-se espantado com o assédio. Assim como na Grécia, onde deu muitos autógrafos, tirou fotos e arrancou elogios dos turistas que passeavam na Acrópole. "Todos diziam que no coração deles eu tinha sido ouro." Embora tenha recebido do Pão de Açúcar (seu patrocinador) o prêmio estipulado para a medalha de ouro (R$ 200 mil), o atleta não se deslumbra. "A única coisa em que não estou pensado é dinheiro...", disse, chorando muito. Vanderlei dedicou a conquista ao seu técnico, Ricardo D? Ângelo, que não pôde acompanhá-lo na largada da prova, mas fez chegar a ele uma carta com recomendações para "uma excelente performance", como hidratar-se bem e tomar os suplementos; não perder o contato com o grupo; lembrar-se da prova feminina da maratona, na qual a favorita ?quebrou? no percurso; e o fundamental: arriscar sempre, não desistir nunca.