Vanderlei não leva medalha de ouro O Brasil não conseguiu obter nos tribunais a medalha de ouro para o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima e o País termina mesmo o Jogos Olímpicos de Atenas com 5 medalhas de ouro. O Corte Arbitral dos Esportes (CAS), com sede em Lausanne, publicou nesta quinta-feira o resultado do caso levado à corte pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) sobre o incidente ocorrido contra o maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima durante a Olimpíada. O brasileiro liderava a última e mais tradicional prova da Olimpíada, a maratona, até que foi agredido pelo ex-padre irlandês, Cornelius Horan, que invadiu a pista e derrubou Vanderlei no quilômetro 36. Quem o salvou foi o grego Polyvios Kossivas, que acompanhava a prova na calçada da rua onde passavam os atletas. O brasileiro acabou com a medalha de bronze, mas recorreu. Em um primeiro momento, a Federação Internacional de Atletismo (IAAF) recusou avaliar o caso. O COB, porém, levou a disputa à instância máxima do esporte e convocou advogados, especialistas e até mesmo testemunhas, como o grego Polyvios Kossivas para defender Vanderlei em audiências em Lausanne. Três árbitros foram escolhidos para dar um laudo final sobre o caso e, com quase um mês de atraso, publicaram hoje o resultado da disputa. O Tribunal, porém, recusou o argumento brasileiro e manteve o resultado da maratona. Em sua argumentação, o COB não pedia que o vencedor da prova, o italiano Stefano Baldini, ou o segundo colocado, o norte-americano Mebrahtom Keflezighi, perdessem suas medalhas. A idéia é de que tanto Baldini como Vanderlei terminassem com uma medalha de ouro cada. Durante a audiência com os árbitros, o COB argumentou que, pelo ritmo que vinha na prova, Vanderlei poderia vencê-la. Os advogados da Federação Internacional de Atletismo insistiram que seria impossível saber quem seria o vencedor no 36º quilômetro da prova - são 42 no total. A classificação final do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas não mudou e o País terminou na 16ª posição.