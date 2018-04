Vanderlei será homenageado pelo COI O brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, que ganhou a medalha de bronze na maratona mesmo sendo tendo empurrado durante o percurso no momento em que liderava a prova, receberá do Comitê Olímpico Internacional uma homenagem especial pela sua ?excepcional demonstração de espírito esportivo?. Vanderlei foi empurrado na altura do km35 por um vestido de irlandês, que o jogou para cima dos espectadores. O homem foi detido imediatamente. A princípio, ele foi identificado como Cornelius Horan, o mesmo que invadiu a pista de Silverstone no GP de Fórmula 1 da Inglaterra no ano passado. Fontes policiais disseram que o homem estava bêbado. O atleta brasileiro admitiu que teve medo de que ele estivesse armado.