Vanderlei só vai dar a largada em SP Vanderlei Cordeiro de Lima, que ganhou a medalha de bronze na maratona olímpica de Atenas, vai dar a largada para os 42km195m da prova de São Paulo. Vanderlei, que não vai correr, ainda é o atual recordista da Maratona de São Paulo - venceu a corrida em 2h11min19, em 2002. O segundo melhor tempo é de Stephen Rugut (2h14min30), do Quênia, em 2001. Embora não seja uma maratona rápida, por causa do percurso, a prova é seletiva para o Mundial de Helsinque (FIN), em agosto. Vanderlei, que se tornou conhecido em todo o mundo após ser vítima do empurrão do ex-padre irlandês Cornelius Horan, já tem índice para o Mundial (2h18, no masculino, e 2h42, no feminino). O Brasil poderá inscrever cinco homens e cinco mulheres. Entre as corredoras, apenas Márcia Narloch tem índice. Além de Vanderlei, têm índices Marílson Gomes dos Santos, André Luiz Ramos, Rômulo Wagner da Silva, William Gomes Amorim, Genilson Junio da Silva, Elias Bastos, Franck Caldeira, Antônio Ferreira da Silva, Élson Gracioli e Claudir Rodrigues. Os cinco mais rápidos irão a Helsinque.