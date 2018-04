Vanderlei volta a competir domingo Vanderlei Cordeiro de Lima decidiu recusar o convite do ministro dos Esportes da Irlanda, John O?Donoghue, para ir à Maratona de Dublin, no dia 25 de outubro, quando receberia homenagem e novo pedido de desculpas pelo ataque que sofreu do ex-padre irlandês Cornelius Horan durante os Jogos Olímpicos. Depois de ter sido atrapalhado no percurso da prova de Atenas, o brasileiro acabou perdendo a liderança e ficou com a medalha de bronze. Vanderlei já perdoou o ex-padre irlandês que o agrediu na maratona olímpica, mas disse que seria difícil viajar por causados compromissos e da volta aos treinos. "Não posso ir a Dublin nesse momento. A partir do próximo mês estarei treinando. Quem sabe numa outra hora", explicou. O medalhista de bronze voltará a correr no domingo, em São Paulo, na Maratona de Revezamento Pão de Açúcar - fará 5 quilômetros na equipe do empresário Abílio Diniz, seu patrocinador. Mesmo sem treinar - "Estou apenas fazendo uma manutenção do corpo" -, Vanderlei acha que não terá problema. "Cinco quilômetros tiro de letra." Nesta sexta-feira, Vanderlei visitou a Feira Saúde e Esportes, em São Paulo. Ainda não decidiu qual será a próxima maratona que correrá, entre fevereiro e abril de 2005, mas quer fazer um percurso rápido. Após ganhar a medalha de bronze na Olimpíada de Atenas, tem a ambição de melhorar sua marca pessoal para os 42.195 metros, de 2h08m31s (de 1998), assegurar o melhor tempo entre os brasileiros e garantir índice para o Mundial de Atletismo de Helsinque, em agosto. "Minha prioridade para a temporada é correr a maratona do Mundial", avisou. O evento, da Associação Internacional de Federações de Atletismo (Iaaf), a cada dois anos, é o mais importante para a modalidade. Vanderlei já decidiu o que não quer fazer ao selecionar as centenas de pedidos que recebe. Não participará de campanha de partido político e nem de candidatos, não vinculará sua imagem ao irlandês que o atacou na maratona olímpica. "Já recusei vários anúncios por causa disso. Não guardo mágoa, mas não quero que o ato dele seja valorizado. Se der Ibope o cara faz de novo e não é legal o que fez. Ele atacou na Fórmula 1, todo mundo divulgou, ele fez de novo." Apesar não vincular a imagem a partidos ou candidatos, ele não se importa em ceder, sem custo, cenas da maratona olímpica para a Associação Brasileira de Anunciantes que fará uma campanha institucional, de 30 segundos, sobre a auto-estima dos brasileiros. "Não vejo problema algum de o governo usar minha imagem, desde que passe algo positivo", contou.