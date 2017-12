Vanderlei volta a correr em março A Maratona de Lake Biwa, em Otsu (Japão), no dia 6 de março de 2005, marcará o retorno de Vanderlei Cordeiro de Lima às competições depois do pódio olímpico. O atleta, que ficou com o bronze em Atenas, após ter sido atacado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan quando liderava a prova, repetirá a preparação que fez para os Jogos em agosto, desta vez para melhorar a marca pessoal - seu melhor tempo é 2h08m31, de 1998, quando foi vice-campeão em Tóquio. O cachê de Vanderlei não foi confirmado por sua agência no Brasil, a Multiesportes Marketing Esportivo, nem pela holandesa Global Sports, mas maratonas japonesas contam com organização eficiente e bom orçamento. Convites para maratonistas de primeiro time, como o brasileiro, costumam vir acompanhados de cachês acima de US$ 100 mil. No caso da prova em Otsu, também há bônus por desempenho. Vanderlei é muito respeitado no Japão - o primeiro-ministro do país, Junichiro Koizumi, fez questão de encontrar o atleta em sua viagem ao Brasil, após a Olimpíada. Os japoneses ficaram encantados com a atitude do maratonista brasileiro, que, mesmo prejudicado em Atenas, não desistiu da prova e jamais reclamou do resultado. "As três opções que tínhamos eram boas - Lake Biwa, Tóquio e Londres. Mas a prova de Otsu é rápida, excelente para o objetivo do Vanderlei, que é superar seu melhor tempo. Nas duas últimas edições, os campeões da prova correram na casa das 2h07m30. Lá estarão os melhores japoneses e ainda bons estrangeiros", explicou o técnico Ricardo D?Angelo. Meta - Segundo o treinador de Vanderlei, o percurso plano, o clima favorável (tanto em temperatura quanto em umidade relativa do ar) e a contratação de coelhos rápidos (atletas que puxam a prova) são fatores que facilitarão o objetivo do brasileiro de quebrar o recorde pessoal. O vento, que pode soprar em volta do lago onde será realizada a prova, é a única preocupação, algo que poderia atrapalhar. "Muitas vezes ele esteve bem perto do recorde pessoal, que não ocorreu por vários motivos. Vamos tentar cercar a preparação de todos os cuidados, inclusive tentando protegê-lo de irlandeses. Quem sabe um curso de defesa pessoal?", brincou o técnico. Ricardo D?Angelo já definiu que a preparação de Vanderlei será na altitude de Paipa, cidade colombiana 2.600 metros acima do nível do mar, por dez semanas, repetindo o programa de treinamento para os Jogos de Atenas. O intervalo entre a volta da Colômbia e a corrida no Japão não deve ultrapassar 12 dias. Ele, inclusive, deve passar o Natal na Colômbia.