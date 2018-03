Vânia Ishii também garante vaga no judô Vânia Ishii, do peso meio-médio, é mais uma classificada do judô brasileiro para a Olimpíada de Atenas. Depois de uma disputa muito equilibrada com Erica Moraes, na seletiva nacional realizada neste sábado, em Ipatinga, ela se juntou a Carlos Honorato, Daniel Hernandes, Daniele Zangrando e Edinanci Silva, outros que já garantiram suas vagas olímpicas. Vânia Ishii já tinha vencido o primeiro duelo com Erica, dezembro, em São Paulo, por 2 a 0. Por isso, precisava apenas de mais uma vitória na série melhor-de-três. Mas teve trabalho para isso. A vitória deste sábado foi por 2 lutas a 1, com os três combates sendo decididos na prorrogação e dois só na bandeira dos juízes. Erica ganhou o primeiro. Depois, Vânia venceu o segundo graças a uma penalização da adversária e definiu o confronto no terceiro com a bandeira a seu favor.