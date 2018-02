Varejão estréia e ajuda Cavaliers a encerrar série de derrotas

Anderson Varejão finalmente fez sua estréia na temporada da NBA e ajudou o Cleveland Cavaliers a acabar com uma sequência de seis derrotas, ao vencer o Indiana Pacers, na terça-feira, por 118 a 105. Varejão, que só na última semana resolveu a renovação de seu contrato com o Cavaliers após longo período de negociações, saiu do banco de reservas para marcar seis pontos e pegar nove rebotes. O ala-pivô brasileiro, que só voltou ao Cavs após ter recebido proposta do rival Charlotte Bobcats, permaneceu em quadra por quase 24 minutos. Além dele, os atuais vice-campeões da NBA também contaram com o retorno de LeBron James, que desfalcou a equipe por cinco partidas com uma torção no dedo indicador esquerdo. O Cleveland perdeu as cinco partidas sem ele. "Todo mundo se conhece. Nós sabemos o que gostamos e não gostamos, então foi como no ano passado, quando jogamos nosso melhor basquete", disse James, que jogou 22 minutos e marcou 17 pontos. Assim como LeBron, Larry Hughes também deixou o banco de reservas em seu segundo jogo após uma contusão e marcou 36 pontos, seu recorde na temporada. Mike Dunleavy liderou o Pacers, com 23 pontos, enquanto Jermaine O'Neil acrescentou 18 e Troy Murphy fez mais 14, além de 12 rebotes. Veja os resultados da NBA na terça-feira: Washington Wizards 102 x 88 Minnesota Timberwolves Toronto Raptors 100 x 88 Atlanta Hawks Cleveland Cavaliers 118 x 105 Indiana Pacers LA Clippers 91 x 82 New Jersey Nets Detroit Pistons 113 x 103 Memphis Grizzlies Chicago Bulls 123 x 96 Seattle SuperSonics Portland Trail Blazers 97 x 89 Utah Jazz Golden State Warriors 96 x 84 San Antonio Spurs