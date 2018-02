Varejão vai para o time de Jordan

O ala Anderson Varejão está na Carolina do Norte desde domingo, terra do Charlotte Bobcats, time da NBA que tem como sócio o lendário Michael Jordan e com o qual o jogador brasileiro deve fechar um contrato de três anos. Os valores do acerto feito no pré-contrato ainda não foram revelados. Há cinco meses Varejão esperava, sem sucesso, o desfecho das negociações com o Cleveland Cavaliers, seu time nos últimos três anos (desde a temporada 2004/2005), e a resposta ao pedido de seu agente, Dan Fegan, de US$ 10 milhões anuais. O Cleveland oferecia US$ 1,2 milhão, por um ano. Segundo a assessoria de Varejão, as bases e cláusulas do contrato agradaram ao jogador. Como o ala tem a condição de agente livre pode receber propostas de outros times. Se o Cleveland quiser ter o jogador de volta precisa cobrir a proposta do Charlotte. Em Cleveland, Varejão tinha o apoio dos fãs - que até criaram o dia da peruca, uma alusão à sua cabeleira - e de jogadores importantes, como LeBron James. O Cleveland tem até o dia 11 para cobrir a proposta ou Varejão vai vestir a camisa 17 dos Bobcats, que tem a mística de ter Jordan como um dos proprietários. Varejão disse que está feliz com a possibilidade de jogar em Charlotte e mais ainda pelo contrato de três anos que permitiria sua presença no Pré-Olímpico mundial, em 2008, pela seleção brasileira. ''''Fiquei fora do Pan do Rio e do Pré-Olímpico de Las Vegas. Queria estar em quadra, assim como quero jogar o Pré-Olímpico do ano que vem. Se eu fechasse contrato por um ano isso não seria possível'''', afirma Varejão, lembrando que se veria novamente no meio de uma negociação quando tivesse de se apresentar à seleção. ''''O Charlotte me ofereceu um bom acordo e essa possibilidade de assinar por três anos. A proposta foi boa, me dá tranqüilidade para voltar a jogar sabendo que estarei liberado para a seleção.'''' O Charlotte, que ocupa a 11ª posição na Conferência Leste da NBA, é uma equipe nova. ''''Tenho certeza de que vai evoluir nos próximos anos e brigar pelas primeiras posições.''''