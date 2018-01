Várias cidades se candidatam para 2016 Poucas horas depois do anúncio da escolha de Londres como sede das Olimpíadas de 2012, várias cidades pelo mundo já divulgaram, nesta quarta-feira, que pretendem se candidatar para os Jogos de 2016. Madri, Moscou, Roma e Hamburgo (Alemanha) são algumas das prováveis candidatas. De acordo com o prefeito da capital espanhola, Alberto Ruiz Gallardón, as chances de vitória serão grandes. ?Hoje (quarta), o COI se certificou que Madri é uma cidade com condições de sediar os Jogos. O caminho que iniciamos culminará com a escolha para sede?, disse. Na eleição desta quarta-feira, Madri foi eliminada na terceira votação, quando disputava contra Londres e Paris. Na Alemanha, os políticos de Hamburgo já anunciaram que a cidade será a candidata alemã para as próximas eleições do COI. Caso não vença em 2016, os alemães continuarão sendo representados por Hamburgo em 2020 ou 2024.