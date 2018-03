Vasco: Apostando em velhos conhecidos Nome: Clube de Regatas Vasco da Gama Fundação: 21/08/1898 Presidente: Eurico Miranda End: R. Gen Almério de Moura, 131, R. de Janeiro Site: www.crvascodagama.com Para apagar a má campanha no Carioca e melhorar o rendimento em relação ao Brasileiro de 2007 (ficou em 10º), o Vasco resolveu apostar num velho ídolo, Edmundo, e trouxe de volta Leandro Amaral após briga judicial. O técnico Antônio Lopes cogitou escalar o Vasco no início da competição com três homens de frente, mas voltou atrás. "No futebol atual não há lugar para três atacantes de ofício", alega. Lopes confia na força ofensiva do trio Morais, Edmundo e Leandro Amaral e nos avanços do lateral Wagner Diniz para surpreender os rivais. TÉCNICO:Antônio Lopes >principais títulos: Libertadores(98) e Brasileiros (97 e 05) >último clube: Atlético-PR (2007) ESTÁDIO: São Januário localização: Rua General Almério de Moura, 131 (RJ) capacidade: 40 mil pessoas inauguração oficial: 21/4/1927 TÍTULOS >1 Libertadores 1998 >1 Campeonato Sul-Americano 1948 >1 Copa Mercosul 2000 >4 Campeonato Brasileiro 1974, 89, 97 e 2000 >22 Campeonatos Cariocas 1923, 1924, 1929, 1934, 1936, 1945, 1947, 1949, 1950, 1952, 1956, 1958, 1970, 1977, 1982, 1987, 1988, 1992, 1993, 1994, 1998 e 2003 pontos no ranking da CBF: 1.928 colocação em 2007: 10º lugar títulos Brasileiro: 4 (74, 89, 97,2000) grande ídolo da história: Romário, atacante ELENCO GOLEIROS Tiago, Roberto e Ricardo ZAGUEIROS Jorge Luiz, Vilson, Eduardo e Luizão LATERAIS Wagner Diniz, Marcus Vinicius, Calisto e Pablo MEIO-CAMPISTAS Jonilson, Xavier, Souza, Leandro Bomfim, Morais, Alex Teixeira e Beto ATACANTES Edmundo, Alan Kardec, Jean, Leandro Amaral, Villanueva e Abuda