Vasco confia na virada com time misto Confiante na qualidade do elenco que tem em mãos, o interino Cristóvão Borges não tem dúvidas em mandar time misto a campo hoje para encarar o Universitario (PER), às 21h50, em São Januário, em busca de uma vitória que o leve para as semifinais da Copa Sul-Americana. E não basta qualquer triunfo. Vão ser necessários três gols de diferença. Vencedores do primeiro duelo por 2 a 0, os peruanos avançam até com derrota por dois gols caso marquem pelo menos uma vez. Na fase anterior, os vascaínos conseguiram reverter desvantagem semelhante.