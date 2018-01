Vasco decide futuro de esporte amador Hélio Rubens participa nesta terça-feira de uma reunião com os dirigentes do Vasco para definir o futuro do time de basquete, do qual é técnico, e das outras equipes amadoras, uma vez que ainda acumula o cargo de dirigente de esportes amadores do clube. Desde o fim da Olimpíada de Sydney, ano passado, a maioria dos atletas que defende o Vasco, muitos dos quais participaram dos Jogos na Austrália, não recebe salários e, alguns profissionais, descontentes, já deixaram o clube, que passa por uma profunda crise financeira desde o fim do ano passado. Nos últimos meses, vários atletas reclamaram de falta de condições de sobrevivência por causa do atraso do pagamento. Não está descartada a possibilidade, inclusive, de os dirigentes do Vasco anunciarem em curto prazo a extinção de todas as suas equipes permanentes das mais variadas modalidades olímpicas.