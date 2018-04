Vasco e Flu: decisão e fé no Engenhão

Os quatro clubes cariocas já estiveram entre os cinco melhores do Campeonato Brasileiro. A duas rodadas do fim, sobraram dois na disputa pelo título. E eles se enfrentam hoje. Adversários no Engenhão, às 17 horas, Fluminense e Vasco torcerão juntos contra o líder Corinthians, que joga fora de casa contra o Figueirense. Ao fim da rodada, um carioca poderá ser líder. Ou ambos estarão eliminados da disputa.

As duas equipes vivem bons momentos, que são refletidos em seus ídolos. Pelo tricolor, o atacante Fred; pelo time da Colina, o zagueiro Dedé. Não por acaso, um marca o outro hoje à tarde. Durante a semana, os dois trocaram elogios. O atacante admitiu que terá "dor de cabeça" com a marcação do zagueiro. Dedé retribuiu: "A bola cai no pé esquerdo dele, no direito, na cabeça, de bicicleta e é gol".

Os elogios vieram também dos treinadores. "O Fred é excelente. Esses jogadores têm uma importância muito grande, têm influência no grupo", disse o técnico vascaíno, Cristóvão Borges.

O tricolor Abel Braga foi além, chamou Dedé de "monstro". No bom sentido, claro. "Um jogador completo. É difícil ver um cara daquela altura (1,93m), ter a velocidade que ele tem. Mas, pelo momento que o Fred vive, vai ficar difícil para o Dedé", desafiou.

Mais que um duelo entre ídolos, o clássico colocará frente a frente a força do grupo vascaíno - campeão da Copa do Brasil e semifinalista pela Sul-Americana - e o melhor ataque do Brasileirão, o tricolor, com 58 gols.

Apesar de classificado para a Libertadores do ano que vem, o Flu, em nenhuma rodada, foi líder do Brasileiro. "Vasco e Corinthians já lideraram. Nós, não", admitiu o técnico, que vibra com a possibilidade de conquistar a liderança justamente ao fim da rodada final. "Seria extraordinário."

O técnico vascaíno admitiu o desgaste da equipe com a sequência de jogos, mas acredita que isso não será problema. "Mesmo com todas as dificuldades e as provações pelas quais temos passado, o astral e a alegria nos fazem superar", afirmou. "O que os jogadores falam é que este é um ano daqueles que podiam ter mais de 12 meses", brincou Borges sobre o bom 2011 da equipe.