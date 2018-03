Vasco é tricampeão do Troféu Brasil Doze nadadores representarão o Brasil no Mundial de Desportos Aquáticos, em Fukuoka, no Japão, entre os dias 16 e 29 de julho. Com o final do 41º Troféu Brasil de Natação, neste domingo, no Complexo Maracanã, o Vasco conquistou o tricampeonato da competição. Gustavo Borges e Eduardo Fischer, ambos do Vasco, voltaram a ganhar suas provas, 100m, estilo livre e peito, respectivamente. Enquanto Borges venceu o duelo com o companheiro de clube, Edvaldo Valério, Fischer voltou a fazer um tempo inferior, 1min02s56, ao índice para o Mundial (1min02s85). No sábado ele já havia estabelecido o novo recorde Sul-Americano da competição: 1min02s44. "Apesar dos bons tempos não me preparei para esta competição. Meu objetivo maior é o índice para o Mundial de piscina curta de Moscou, em 2002. Tenho que conquistá-lo no final do ano durante o Troféu José Finkel", afirmou Borges. Já Fischer comentou que a excelente fase e os recordes contribuirão para que seja respeitado no exterior e o ajudarão a acumular mais experiência. Considerado a revelação da competição pelo presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) Coaracy Nunes, o mineiro Rodrigo Castro, do Minas Tênis, afirmou que a reponsabilidade em substituir Fernando Scherer, o Xuxa, no revezamento 4x100m, livre, não o assusta. Aos 22 anos, Castro cursa Economia, nos Estados Unidos, e despertou a atenção de todos ao quebrar a hegemonia de oito anos de Luiz Lima na prova de 400m, livre, além de ficar a 15 centésimos do índice para Fukuoka nos 200m, livre, e conquistar a vaga no revezamento. "Era meio-fundista e, como o clube necessitava de nadadores na prova de velocidade, topei o desafio", contou Castro. O presidente da CBDA confirmou que, por ter a possibilidade de inscrever dois nadadores em cada prova, os atletas brasileiros poderão participar de outras disputas, além daquelas para as quais se classificaram durante o Mundial. Lembrou que as provas de 50m costas, peito e borboleta, por estarem pela primeira vez no Mundial, não tiveram índices estipulados. Por determinação técnica, os atletas que obtiveram as marcas para os 100m de cada modalidade poderiam disputar automaticamente os 50m. Os títulos de melhor aproveitamento técnico e eficiência foram conquistados por Borges e Fischer, respectivamente. No feminino, Fabíola Molina foi a vencedora nas duas categorias. O Vasco foi tricampeão com o total de 3.425,5 pontos. O Flamengo ficou com o vice-campeonato, somando 2.466,5, seguido por Pinheiros (1.270,5), Minas Tênis (831,5) e Santa Cecília (542). Nayara Ribeiro (800m, estilo livre), do Iate Clube-BA; Rogério Romero (200m, costas) e Rodrigo Castro (revezamento 4x100m, livre), do Minas Tênis; Flávia Delaroli (50m, livre), Monique Ferreira (400m, livre), Nicholas dos Santos (50m, livre), Alexandre Massura (200m, costas, e revezamento 4x100m, medley) e Fernando Torres Alves (revezamento 4xs100m, medley), do Flamengo; além dos vascaínos Gustavo Borges (100m, 200m, livre e revezamentos 4x100m livre e medley), Edvaldo Valério (50m, 100m e revezamento 4x100m, livre), Carlos Jayme (revezamento 4x100m, livre) e Eduardo Fischer (100m, peito, e revezamento 4x100m, medley) formam a equipe da natação brasileira. Além dos nadadores, 43 atletas representarão o Brasil nas outras modalidades da competição: 26 no pólo aquático masculino e feminino, uma em salto ornamental, seis maratonistas e dez no nado sincronizado.