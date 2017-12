Vasco faz parceria com o Artsul e vai levar base para treinar em Nova Iguaçu

Pelo que explica em Artsul em seu site, o clube foi fundado por Nivaldo Pereira, um torcedor do Fluminense que "resolveu construir com seus próprios recursos algumas instalações para que fossem realizados alguns treinos da equipe profissional ou um núcleo das divisões de base do Fluminense". Quando o CT de Xerém foi inaugurado, ele transformou a estrutura do CT em um clube de futebol.

Agora essa estrutura, localizada nas margens da Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, ficará à disposição do Vasco. O clube cruzmaltino, em troca, vai oferecer jogadores que não interessam ao elenco profissional para atuarem pelo Artsul na segunda divisão do futebol carioca.

"Essa parceria será boa para os dois lados. Nós teremos à disposição uma belíssima estrutura para trabalharmos da melhor maneira possível nossas categorias de base. Já o Artsul terá nossa ajuda na formação de um elenco capaz de colocá-lo pela primeira vez na Série A do Carioca", comentou Álvaro Miranda, diretor-geral das categorias de base do Vasco e filo do presidente Eurico Miranda.