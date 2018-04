Vasco ganha do Avaí e é o líder provisório

A vitória do Vasco só não foi mais elástica por causa do goleiro Marcelo Moretto: ele fez sete defesas difíceis. Não evitou, porém, os gols de Felipe e Élton e o rebaixamento do Avaí para a Série B. O time catarinense estacionou nos 30 pontos e não tem mais como alcançar a 16.ª posição.

Para superar o Avaí, o Vasco recorreu ao conjunto da equipe e a uma atuação destacada de Felipe. Com seus dribles desconcertantes, ele deixou os adversários nervosos e criou várias situações de perigo. Não houve uma jogada sequer que Felipe tenha desperdiçado. Já era o melhor em campo, ao lado de Marcelo Moretto, quando resolveu arriscar um chute a gol após um passe de Juninho Pernambucano. Driblou um zagueiro do Avaí e concluiu de fora da área com estilo, no início do segundo tempo.

O gol deu tranquilidade ao Vasco. O time foi sempre superior ao Avaí e isso ficou mais evidente ainda aos 20 minutos do primeiro, no momento em que Júnior Urso foi expulso. Com mais de volume e jogo e técnica, o Vasco encurralava o Avaí.

O segundo gol do Vasco surgiu em um cruzamento de Bernardo da esquerda. Élton completou sem marcação e liquidou de vez o jogo. Até os 45 minutos, houve outras oportunidades a favor dos cariocas, que, no entanto, diminuíram o ritmo, provavelmente já voltados para o jogo de quarta-feira, contra o Universidad de Chile, também em São Januário - o primeiro da semifinal da Copa Sul-Americana.

Ceará respira. Ao vencer o Grêmio 3 a 1 no Olímpico, o Ceará, agora com 38 pontos, mantém o sonho de seguir na Série A.