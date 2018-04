Vasco goleia, é líder e bate recorde de público no ano O Vasco conseguiu na tarde de ontem, quando comemorava seu 111º aniversário, tudo o que pretendia contra o Ipatinga, no Maracanã. Goleou o time mineiro por 4 a 0, encerrou o primeiro turno da Série B na liderança, com 39 pontos (igualando a campanha do Corinthians no campeonato passado), e ainda bateu o recorde de público deste ano em todas as séries do Campeonato Brasileiro: 79.632 pessoas (76.211 pagantes). Empurrado pela torcida entusiasmada que tingiu o Maracanã de preto e branco, a equipe de São Januário jogou sempre bem e dominou as ações durante os 90 minutos, sem dar chance ao time mineiro. Alex Teixeira, de cabeça, abriu o marcador aos 11 minutos. Carlos Alberto aumentou aos 47. Na segunda etapa, mais dois gols: Elton aos 10 minutos, de pênalti, e de novo Alex Teixeira aos 43. Quem também fez bonito na tarde de ontem foi o Ceará, que goleou o América-RN por 5 a 1, em Natal, e retornou ao grupo dos quatro melhores clubes da competição. Geraldo (pênalti), Mota, Wellington Amorim, Preto e Careca marcaram para os cearenses. André Luís descontou para os americanos. Em Campinas, a Ponte Preta não decepcionou sua torcida. Goleou o Duque de Caxias por 4 a 1 e se aproximou do G4, assumindo a sexta colocação na tabela. Jean Carioca, Lins, Gustavo (contra) e Fabiano Gadelha marcaram para a equipe campineira. Juninho fez o gol de honra do time fluminense. A última goleada do dia ficou por conta do Fortaleza, que, jogando em casa, fez 4 a 0 no Paraná, com gols de Marcelo Nicácio (2), Luiz Carlos e Cristian. Mas, apesar desse bom resultado, o time cearense continua na zona do rebaixamento, em 17º. O Bragantino venceu o ABC-RN por 3 a 0. O único jogo que terminou em 0 a 0 foi Vila Nova-GO e Brasiliense.