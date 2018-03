Vasco goleia e o Inter faz só 1 a 0 no Sport O Vasco praticamente assegurou sua classificação à semifinal da Copa do Brasil, ao golear por 5 a 1 o Corinthians-AL, ontem à noite, em São Januário, no primeiro jogo das quartas-de-final. Em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Internacional venceu o Sport, por 1 a 0, e agora vai poder empatar no jogo de volta no Recife semana que vem.