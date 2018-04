Vasco indica que não vai poupar para o clássico O técnico Cristóvão Borges analisa se deve poupar alguns titulares do Vasco para o jogo de hoje, às 21h50, contra o Universidad de Chile, em São Januário. O treinador está escaldado com a lesão que tirou Eder Luís do fim da temporada. Mas o temor de sofrer um placar adverso no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana deve levá-lo a arriscar uma formação forte, com os principais jogadores. Em desvantagem na briga pelo título brasileiro, o clube não quer simplesmente abrir mão do troféu internacional.