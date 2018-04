Vasco joga para recuperar liderança O Vasco enfrenta o Paraná, às 21 horas, em São Januário, para recuperar a liderança da Série B do Brasileiro, roubada pelo Guarani na terça-feira. Outro que também sonha com a ponta é o Atlético-GO, que encara a Ponte Preta, em Campinas. No momento, o Guarani tem 43 pontos, o Vasco 43 e o Atlético-GO 41. No outro jogo de hoje, o lanterna Campinense recebe o Ipiranga. O curioso é que, para seguir líder, o Guarani tem de torcer para a rival Ponte contra o Atlético-GO.